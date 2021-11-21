Роналду хочет забрать тренера в сборной Испании

Луис Энрике дошел до полуфинала Евро-2020.Фото: Reuters

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет видеть наставника сборной Испании Луиса Энрике на тренерском мостике "красных дьяволов", информирует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, руководство "Манчестер Юнайтед" прислушается к мнению португальца и рассмотрит кандидатуру Луиса Энрике. Роналду считает, что испанский специалист поможет "красным дьяволам" конкурировать с "Ливерпулем", "Манчестер Сити" и "Челси".

Напомним, сегодня с поста наставника "Манчестер Юнайтед" был уволен Уле-Гуннар Сульшер, который возглавил команду в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил "Вильярреалу" (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1996 по 2007 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Сульшера

"Манчестер Юнайтед" набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является "Челси" (29).