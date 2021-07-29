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четверг, 29 июля 2021 21:00

Романчук пообещал Украине золото Олимпиады

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Романчук пообещал Украине золото Олимпиады
Михаил Романчук вытратил слишком много сил в предварительном заплыве. Фото: Reuters

Сегодня утром украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. Выиграл дистанцию ​​Роберт Финке из США. Серебро у итальянца Грегорио Пальтриньери.

Рассказываем об украинском медалисте. Михаилу Романчуку - 24 года, он родился в городе Ровно. Начал плавать в 6 лет Родители тоже люди спорта - занимались легкой атлетикой. В эту секцию решили отдать и сына, но мальчик был еще очень маленьким. Поэтому Михаила в 6 лет отправили на плавание. Сначала он мог только держаться на воде, но быстро учился. Даже выиграл свои первые детские соревнования. Пишет "Трибуна".

"Моя первая медаль на чемпионате Украины была лет в 11. Я соревновался с ребятами на 2 года старше и уже тогда показывал довольно высокие результаты. У меня папа тренер по легкой атлетике. Он всегда мечтал о том, чтобы его сын был классным легкоатлетом. Но в 14 лет я выполнил норматив мастера спорта по плаванию. Тогда папа понял, что легкоатлета из меня, наверное, не получится", - сказал Романчук.

Интересно, что с детства Романчук работает с одним тренером - Петром Нагорным. Тандема наставника и пловца уже 19 лет.

"Тренер всегда видел во мне потенциал. Правда, относился к этому трезво. Юных талантов много, но выстреливают не все. Мы с тренером нашли общий язык и вместе становимся сильнее. Благодаря ему, я такие достижения ", - рассказал Михаил.

Романчук преуспел не только благодаря своим естественным физическим данным, но и постоянным тренировкам. До пятого класса он уже занимался девять раз в неделю. "Понедельник-среда-пятница - по две тренировки в день, вторник-четверг-суббота - по одной", - вспоминает Романчук свой детский график.

Я соревновался с ребятами на 2 года старше и уже тогда показывал довольно высокие результаты

Со временем он перешел в режим двух тренировок каждый день. Утреннее занятие - полчаса разминки перед водой, 2-2,5 часа в бассейне, 1-1,5 - зал. А в вечером еще одно двухчасовое тренировки. "Работаем не покладая рук - даже в воскресенье. Тренировки проходят очень быстро, потому что ты сосредотачиваешься на элементарных деталях, технике, на каждом гребке".

"Очень важно никогда не сдаваться и идти к цели, какие бы трудности на пути не попадались. Надо упорно тренироваться. Если попадешь к хорошему тренеру, который сможет раскрыть твой талант сполна, то успех обеспечен. Даже если не хватает условий", - говорит пловец о секрете своего успеха.

В мае прошел чемпионат Европы по водным видам спорта - последний старт перед Олимпиадой. Романчук выиграл две золотые медали в своих коронных дисциплинах. Дистанцию ​​800 метров вольным стилем он преодолел за 7.42,61. А 1500 метров наш стайер прошел за 14:39,89.

В обоих случаях Михаил опередил своего принципиального соперника и главного конкурента в Токио - олимпийского чемпиона из Италии Грегорио Пальтриньери.

На последнем перед Олимпиадой чемпионате мира, который прошел в 2019 году, именно эта троица и разыграла медали на дистанции 1500 метров. Велбрук выиграл золото, Романчук взял серебро, а Пальтриньери - бронзу.

"Каждая медаль является по-настоящему особенной, но главным является последняя из чемпионата мира на длинной воде в Корее. Я там стал вторым. Это были очень тяжелые соревнования и я очень рад завоеванном серебру".

А в прошлом году Михаил установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем. Это случилось на коммерческих соревнованиях, где украинец представляет итальянскую команду Aqua Centurions. Время 7:25,73 также является рекордом Украины и личным рекордом Романчука. Это на три с лишним секунды быстрее, чем проплыл француз Янник Аньель восемь лет назад.

В Романчука уже солидная коллекция наград - бронза Олимпиады, два серебра ЧМ, две бронзы, одно серебро и четыре золота Евро. Добавьте сюда еще одно золото чемпионата Европы на короткой воде и три медали Универсиады (золото и два серебра). Осталось теперь взять золотую награду на Олимпийских Играх. "Это мечта, с которой я жил всегда, и сейчас выкладываюсь на полную, чтобы к ней приблизиться".

Вне бассейна самая большая победа Михаила - жена Марина Бех-Романчук, наша надежда на медаль в Токио в прыжках в длину и одна из топовых украинских спортсменок. На двоих у них треть миллиона подписчиков в инстаграм и большая коллекция медалей. Пара познакомилась на Олимпиаде в Рио, поженились молодые люди 2018 и стали одной из самых ярких спортивных пар страны.

"Я шел после тренировки, а Марина направлялась в столовую есть. Как-то так встретились и стояли около часа беседовали. Так у нас завязалась общение", - Романчук на Играх стал лишь 15-м, но нашел в Бразилии свою любовь.

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Бронзовая медаль Романчука - первая олимпийская награда Украины в плавании за последние 17 лет. Михаил Романчук выступит на Олимпиаде в еще одной коронной дистанции - 1500 метров. Спортсмен пообещал, что Украина не останется без золота на этой Олимпиаде.

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Дата
29
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