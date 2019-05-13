"Рома" в родных стенах победила "Ювентус"

Капитан "Ромы" Флоренци открыл счет в матче.

Рома победила "Ювентус" в матче 36-го тура Серии А 2:0 и продолжила бороться за место в топ-4.

Первый тайм команды провели спокойно, создав немного опасных моментов у ворот друг друга. Во второй половине встречи "Рома" прибавила в активности у чужих ворот и сумела забить на 79-й минуте. Выход один на один с вратарем "Ювентуса" реализовал капитан Волков в этом матче Алессандро Флоренци. В компенсированное время Эдин Джеко удвоил преимущество римской команды.

Благодаря победе "Рома" набрала 62 очка и приблизилась к "Аталанте" и "Интеру", идущим в зоне Лиги чемпионов, на 3 и 2 балла соответственно. Команда Клаудио Раньери после отчетного тура занимает шестое место, имея поровну очков с "Миланом".

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В следующем туре "Рома" на выезде сыграет с "Сассуоло". "Ювентус", несколько туров назад досрочно оформивший чемпионство, примет "Аталанту".