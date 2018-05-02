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среда, 02 мая 2018 21:30

"Рома" - "Ливерпуль" 4:2. Англичане стали вторым финалистом Лиги чемпионов

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&quot;Рома&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; 4:2. Англичане стали вторым финалистом Лиги чемпионов
В первом матче римлянам не удалось сдержать Салаха. Фото: uefa.com

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Рома" при поддержке родных болельщиков попытается преодолеть сопротивление "Ливерпуля".

В первой игре, которая прошла в Ливерпуле 24 апреля, англичане разгромили итальянцев со счетом 5:2.

В Риме будет работать словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ему будут помогать ассистенты Юри Прапротник и Роберт Вукан, дополнительные помощники - Слава Винчич и Мачей Юг, четвертый арбитр - Томаж Кланчник.

Стартовые составы:

"Рома": Аллисон, Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини, Де Росси, Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане

1' Матч начался с атак хозяев - после паса с левого фланга Джеко пробил головой из пределов штрафной - несильно и неточно.

6' Джеко избежал офсайда и с острого угла прострелил вдоль ворот - никто не откликнулся. Тут же пробил Флоренци - удар не нанес проблем гостям.

8' Мане упал в штрафной, выпрашивая 11-метровый в арбитра, - Скомина не обратил на это внимания.

9' 0:1 - После ошибки Наингголан мяч подхватил Фирмино, великолепным пасом вывел Мане на "свидание" с голкипером и нападающий "Ливерпуля" пробил без шансов для Аллисон.

14' После потери мяча хозяевами "Ливерпуль" провел быструю контратаку, которую ударом из-за пределов штрафной завершал Салах - вратарь спокойно зафиксировал мяч.

15' 1:1 - Эль-Шаарави в штрафной скинул мяч на линию вратарской, Ловрен попытался выбить мяч подальше, но попал в голову Милнеру, от которой мяч влетел в сетку.

25' Защитник Робертсон сделал впечатляющий проход в штрафную, где отпасовал а Мане - Алиссон спас свою команду, переправив мяч на угловой.

26' 1:2 - После подачи углового Вейналдум с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

28' Фасио после стандарта выиграл верховую борьбу, но мяч после его удара прошел выше перекладины.

35' Блестящий шанс у "Ромы": Эль-Шаарави решился на удар с дальней дистанции - мяч после рикошета попал в штангу.

39' Эль-Шаарави оказался на газоне в штрафной "Ливерпуля" - арбитр не увидел нарушения правил.

42' Флоренци после скидки Наингголана мощно пробил - не точно.

45' "Рома" заработала опасный штрафной, который испортил Пеллегрини.

Перерыв

46' Второй тайм начался.

47' Салах пробил метров с 20-ти - мяч задел защитника и спокойно попал в руки голкипера.

49' Джеко сбил вратарь и Скомина вполне мог назначать пенальти, однако перед этим ассистент арбитра зафиксировал очень неоднозначный офсайд у форварда римлян.

52' 2:2 - Джеко поразил ворота после того, как голкипер спас свою команду после удара Эль-Шаарави.

55' Джеко заработал опасный стандарт в метре от угла штрафной, однако "Рома" это не использовала.

60' Шикарный момент создала "Рома": Де Росси длинным пасом вывел на ворота Ундера, который вышел на замену - удар турка слета нейтрализовал вратарь.

63' Скомина с ассистентами не увидел "чистый" пенальти после того, как Эль-Шаарави пробил с близкого расстояния, а Александр-Арнольд рукой преградил путь мячу в ворота.

66' Джеко в штрафной избежал офсайда, однако неудачно остановил мяч и не использовал отличный шанс.

69' Салах вывел Фирмино на ударную позицию - после удара бразильца вратарь ногами отбил мяч.

71' Гоналон, который вышел на замену, пробил из-за пределов штрафной - выше ворот.

78' Шик технично пробил метров с 18-ти - мяч прошел рядом со штангой.

80' Джеко имел прекрасную возможность восстановить интригу - после его удара метров с 7 голкипер спас свою команду.

86' 3:2 - После паса Коларова Наингголан решился на дальний удар и мяч от штанги залетел в ворота.

90+3' 4:2 - Арбитр назначил пенальти за игру рукой игрока "Ливерпуля". 11-метровый реализовал Наингголан.

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Первым финалистом Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", который по сумме двух матчей одолел "Баварию" (2:2, 2:1).

Автор: Сергей Талимончик
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