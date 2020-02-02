Родригеш забил в первой игре за "Анкарагюджю"

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригеш, выступающий на правах аренды за "Анкарагюджю", проводит первый матч за турецкий клуб.
24-летний люксембуржец попал в стартовый состав на матч 20-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши". Сообщает "Трибуна".
На 50-й минуте хавбек реализовал пенальти. Это его дебютный гол за новый клуб.
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Родригеш перешел в "Анкарагюджю" несколько дней назад. До этого он полгода играл за киевское "Динамо" и забил 2 мяча.
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