Родригеш забил в первой игре за "Анкарагюджю"

Жерсон сказал, что еще не прощается с "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригеш, выступающий на правах аренды за "Анкарагюджю", проводит первый матч за турецкий клуб.

24-летний люксембуржец попал в стартовый состав на матч 20-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши". Сообщает "Трибуна".

На 50-й минуте хавбек реализовал пенальти. Это его дебютный гол за новый клуб.

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Родригеш перешел в "Анкарагюджю" несколько дней назад. До этого он полгода играл за киевское "Динамо" и забил 2 мяча.