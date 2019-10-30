Родригес рассказал о драке с Буяльским

Родригес не оправдывает надежд болельщиков

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес рассказал о конфликтной ситуации, которая случилась с ним на одной из тренировок "бело-синих".

"Однажды у нас с Буяльским было недоразумение на тренировке. Партнерам по команде пришлось нас разнимать. Но мы нашли общий язык и теперь хорошо общаемся" .Об этом пишет "Футбол-24".

"Я учу Буяльского английского языка, а он меня - русского и украинского. На поле он, Вербичи и Кадири - игроки, с которыми у меня лучше всего получается взаимодействовать".

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Родригес перешел в Динамо летом этого года с японского Джубило Ивата. В этом сезоне форвард сыграл 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.