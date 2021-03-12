"Результат не справедлив" - Каштру о разгроме "Шахтера" от "Ромы"

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал разгромное поражение от "Ромы" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Наставник "горняков" пожаловался на слабую реализацию моментов, из-за которой его команда и проиграла.

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"Самая большая ошибка в том, что мы не реализовали 4 определенные моменты, которые создали. Мы стремились, и работали, и делали все для того, чтобы забивать мячи здесь, на выезде. Это было очень важно. И, конечно же, нужно было избежать 3-х пропущенных мячей. Думаю, что результат по сегодняшней игрой не до конца справедливый и совсем не воспроизводит того, что было. В 1-м тайме была достаточно сбалансированная игра. Однако статистика - это статистика, пока она ничего не значит, все смотрят на результат. Однако если говорить о 60% держание мяча, об атаках, что мы осуществили ... К сожалению, как я уже сказал, не смогли реализовать ни одного из моментов, которые создали", - цитирует наставника официальный сайт "горняков".

"Рома" разгромила "Шахтера" - 3:0 в 1-м матче 1/8 Лиги Европы. Ответный матч состоится 18 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:55. 14 марта "Шахтер" сыграет в УПЛ против "Десны", а "Рома" в Серии А померится силами с "Наполи".