Ребров третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Венгерский "Ференцварош" досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу сезона 2020/21.

В матче 30-го тура команда украинского тренера Сергея Реброва разгромила "Уйпеш" - 3:0.

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В первом тайме хозяева забили дважды, а после перерыва оформили разгром соперника. Таким образом подопечные Реброва выиграли золотые награды за четыре тура до окончания чемпионата. Ближайший преследователь "Академия Пушкаш" отстает от "Ференцвароша" на 14 очков.

В составе команды выступает два игрока сборной Украины - Игорь Харатин и Александр Зубков.

Это чемпионство стало для "Ференцвароша" третьим подряд. Всего же клуб из Будапешта выигрывал национальное первенство 32 раза за историю своего существования.

Сергей Ребров работает в Венгрии с 2018 года. За три года смог вывести команду в Лигу Европы и Лигу чемпионов. К "Ференцвароша" Сергей Ребров работал главным тренером киевского "Динамо" и саудовского клуба "Аль-Ахли". С киевлянами дважды выигрывал Кубок Украины и чемпионат. В Саудовской Аравии получил "серебряные" награды. Контракт Реброва с венгерским клубом действует до лета 2022 года. Специалиста называют одним из кандидатов на работу в сборной Украины.