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суббота, 26 октября 2019 13:14

Ребров рассказал, почему ушел из "Динамо"

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Ребров рассказал, почему ушел из &quot;Динамо&quot;
При Реброве "Динамо" выиграло свое последнее чемпионство

Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал, как уходил из клуба.

"Можно сказать, что мы с Игорем Суркисом просто не договорились, поэтому я и не продлил соглашение. Я с удовольствием бы работал, но были какие-то мои условия, которые клуб не захотел выполнять. И не шел ни на какие уступки". Об этом пишет "Трибуна"

"Не думаю, что правильно сейчас говорить, что я отказался от этой работы. Я люблю "Динамо", я любил "Динамо", но на тот момент я видел, что мы должны были что-то делать с тем, что происходило, должны были что-то менять. И я сказал: вы должны менять или тренера, или какие-то позиции и условия, которые я предлагаю", — сказал Ребров.

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Ребров тренировал "Динамо" с 2014 по 2017 годы и выиграл с клубом 2 чемпионских титула.

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