Ребров объяснил, почему возглавил "Аль-Айн"

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Украинский тренер Сергей Ребров объяснил, почему уехал работать на Ближний Восток.

По словам Реброва, ему нравится менять место работы, чтобы держать себя в тонусе.

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"Это совсем другой мир и менталитет по сравнению с Европой. Ко всем нужно находить подход и правильные слова. Большой разницы нет - работать здесь или в Европе. Мне нравится менять места работы. Ты прогрессируешь, находишь новые связи, развиваешься, нужно изучать язык, имена игроков и их особенности. Мне это нравится. Даже если топ-тренер пять - семь лет сидит в одной команде, он не развивается.

Каждый человек меняется. Главное, чтобы работа тебе нравилась и доставляла удовольствие. Любой тренер с опытом становится мудрее. Мне важно учиться и развиваться. Нравится моя работа", - сказал Ребров в интервью каналу "Бомбардир".

Сергей Ребров подписал контракт с "Аль-Айном" до лета 2022 года. В ОАЭ украинца признавали лучшим тренером четыре месяца. Предыдущим клубом украинца был венгерский "Ференцварош", где он проработал три года. За это время вывел клуб в ЛЧ и ЛЕ, а также выиграл три чемпионских титула. В сезонах 2014/17 Ребров возглавлял "Динамо". С киевлянами выиграл два чемпионских титула и два Кубка Украины.