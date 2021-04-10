Ребров назвал страну, куда не поедет работать

Сергей Ребров три года возглавлял "Динамо". Фото: fradi.hu

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров ушел от ответа на вопрос, готов ли он в будущем принять донецкий "Шахтер".

"Возможно, что я когда возглавлю "Шахтер"? Работа тренера предполагает все. Тренер не может сам себя куда предложить. Уверен, что когда-нибудь вернусь на родину и работать в Украине.

Московский ЦСКА? Сейчас я не поехал бы работать в Россию. Я уже говорил об этом раньше", - заявил Ребров в программе "Денисов TIME".

В бытность игроком Сергей Ребров год играл за казанский "Рубин" под руководством тренера Курбана Бердыева.

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Украинский специалист уже сегодня, 10 апреля, может в третий раз подряд стать чемпионом Венгрии с "Ференцварошем". Для этого команде Реброва нужно победить "Академию Пушкаша", которая отстает от "Фради" на 13 очков. Ранее Ребров высказался о возможной работе в сборной Украины.