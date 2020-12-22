"Ребров мечтает вернуться работать в Украине" - журналист

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров мечтает вернуться работать в Украину.

Ребров не покинет чемпиона Венгрии во время зимнего трансферного окна, но после работы с "Ференцварошем" хочет снова работать в Украине.

"Покинет Ребров "Ференцварош"? Я думаю, что нет. Ребров мечтает вернуться работать в Украину. Но почему-то не принял предложение "Динамо". Официальная версия была, что он только подписал новый контракт с "Ференцварошем" и было бы некрасиво с его стороны разрывать соглашение.

Сборная Украины? Там пока работает Андрей Шевченко, и шансов нет. Я не думаю, что Ребров посреди сезона покинет команду. Не верю в это. Он человек ответственный, знающий, что дело надо доводить до конца. А уже после завершения сезона можно ожидать каких-то определенных изменений.

Думаю, следующим местом работы Реброва после "Ференцвароша" все же будет Украина. Это моя точка зрения ", - рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик Live".

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Сергей Ребров начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2014 году. 3 сезона возглавлял "Динамо", год работал в Саудовской Аравии с "Аль-Ахли", а с 2018-го работает наставником "Ференцвароша".