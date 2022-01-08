"Реал" выпустил ролик, посвященный украинскому голкиперу

Клуб решил подержать Лунина. Фото: Real Madrid CF

Мадридский "Реал" решил отблагодарить украинского вратаря за уверенный матч и выпустил видео с его действиями на футбольном поле. Ролик был сфокусирован только на игре Андрея Лунина.

В видео видна предыгревая разминка украинца и действия вратаря сборной Украины во время поединка в Кубке Короля, который завершился победой "сливочных" над "Алькояно" - 3:1.

После встречи главный тренер "Реала" Карло Анчелотти указал на ошибки Лунина и похвалил голкипера.

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Мадридская команда уже получила следующего соперника в 1/8 финала турнира. Им стал "Эльче". Поединок состоится 19 января. Прошедший матч для Лунина стал вторым официальным в футболке "Реала".