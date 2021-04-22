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четверг, 22 апреля 2021 09:19

"Реал" стал лидером чемпионата Испании

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&quot;Реал&quot; стал лидером чемпионата Испании
Карім Бензема виступає за "Реал" понад 10 років Фото: Reuters

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях разгромил "Кадис" -3:0.

Судьба поединка была решена еще в первом тайме. Лидер атак "сливочных" Карим Бензема оформил дубль, а Альваро Одриосола оформил разгром гостей.

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После перерыва команды доигрывали матч. "Реал" сбавил обороты и думал уже о следующей игре, а "Кадис" ничего не смог создать.

После победы команда Зинедина Зидана вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" одинаковое количество очков с "Атлетико", но опережает "матрасников" по дополнительным показателям.

22 апреля команда Диего Симеоне проведет свой матч 31-го тура против "Уэски".

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Дата
22
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