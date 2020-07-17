"Реал" стал чемпионом Испании

Мадридский "Реал" выиграл чемпионат Испании сезона 2019/20.
За тур до окончания "сливочные" оформили титул одолев дома "Вильярреал" - 2: 1.
Подопечные Зинедина Зидана доминировали на поле на протяжении всей игры. Героем матча стал форвард "Реала" Карим Бензема, который забил по мячу в каждом из таймов. Гости смогли только ответить голом престижа в конце игры.
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За тур до финиша Ла Лиги "Реал" опережает "Барселону" на 7 очков. Для королевского клуба это 34-я победа в чемпионате Испании.
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