"Реал" проиграл "Леванте" и слетел с первого места

Мадридский "Реал" не сумел продолжить серию положительных результатов чемпионата Испании в гостевой встрече с "Леванте".

Матч прошел на стадионе "Сьюдад де Валенсия" в Валенсии и завершился со счетом 1:0. Автором голевого удара стал Хосе Моралес.

Это первое поражение "Реала" за последние 4 месяца. "Галактикос" не проигрывали в Примере с 19-го октября.

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Сейчас в активе "Реала" 53 очка - 2 место. Лидирует "Барселона" с 55 баллами.