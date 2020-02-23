"Реал" проиграл "Леванте" и слетел с первого места

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1332
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3987
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1782
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1746
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4824
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 918
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
13
14
7
15
9
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Видео
Все видео
Фьюри деклассировал Уайлдера в реванше года
Фьюри деклассировал Уайлдера в реванше года
"Реал" проиграл "Леванте" и слетел с первого места
"Реал" проиграл "Леванте" и слетел с первого места
Фьюри легко победил Уайлдера
Фьюри легко победил Уайлдера
Роналду продлил феноменальную голевую серию
Роналду продлил феноменальную голевую серию
Месси забил четыре мяча в матче с "Эйбаром"
Месси забил четыре мяча в матче с "Эйбаром"
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 765
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1746
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1089
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1098
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 1053
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
воскресенье, 23 февраля 2020 10:48

"Реал" проиграл "Леванте" и слетел с первого места

  Комментировать
&quot;Реал&quot; проиграл &quot;Леванте&quot; и слетел с первого места

Мадридский "Реал" не сумел продолжить серию положительных результатов чемпионата Испании в гостевой встрече с "Леванте".

Матч прошел на стадионе "Сьюдад де Валенсия" в Валенсии и завершился со счетом 1:0. Автором голевого удара стал Хосе Моралес.

Это первое поражение "Реала" за последние 4 месяца. "Галактикос" не проигрывали в Примере с 19-го октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси забил четыре мяча в матче с "Эйбаром"

Сейчас в активе "Реала" 53 очка - 2 место. Лидирует "Барселона" с 55 баллами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Реал" проиграл "Леванте" и слетел с первого места». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Детей начали вакцинировать от полиомиелита

Лучший английский палач казнил мятежников

Блины навязала Москва - какое традиционное блюдо украинцев на Масленицу

Имя дочери или Девы Марии - история названия Mercedes

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 24571
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 18729
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 14220
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах Просмотров: 13815
&quot;Европа эпохи средневековья&quot; - Зеленский второй день стыдит украинцев
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев 10 Просмотров: 12726
Спорт
Фьюри деклассировал Уайлдера в реванше года
Фьюри деклассировал Уайлдера в реванше года
 Просмотров: 27
Команда Малиновского не сыграет из-за коронавируса
Команда Малиновского не сыграет из-за коронавируса Просмотров: 45
Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри
Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри Просмотров: 1458
Фьюри легко победил Уайлдера
Фьюри легко победил Уайлдера
 1 Просмотров: 1728
"Манчестер Сити" без Зинченко одолел "Лестер"
"Манчестер Сити" без Зинченко одолел "Лестер" Просмотров: 198
Больше всего комментируют
10
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
3
В США говорят, что Зеленский способен на прорыв
3
Тайное решение суда о Порошенко - это попытка отвлечь общество от провалов власти - адвокат
2
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
Голосов: 587
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua