"Реал" предложил Неймару 40 миллионов евро в год

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 639
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1314
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2736
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2061
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4437
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13995
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15624
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2961
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
6
3
12
15
11
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Видео
Все видео
Итальянский гранд оформил самый дорогой трансфер в своей истории
Итальянский гранд оформил самый дорогой трансфер в своей истории
В своем дебютном матче в роли тренера легендарный игрок "Барселоны" потерял ботинок
В своем дебютном матче в роли тренера легендарный игрок "Барселоны" потерял ботинок
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане
Ястремская победила экс-первую "ракетку" мира на турнире в Канаде
Ястремская победила экс-первую "ракетку" мира на турнире в Канаде
Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто
Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4232
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3924
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7641
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
1 Просмотров: 432
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
суббота, 10 августа 2019 15:50

"Реал" предложил Неймару 40 миллионов евро в год

  Комментировать
&quot;Реал&quot; предложил Неймару 40 миллионов евро в год
неймар просится в Испанию

"Реал" сохраняет интерес к нападающему "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару.

Испанское издание "Sport" сообщает, что ради Неймара "Реал" готов пойти на невероятные расходы. Трансфер бразильца обойдется "Сливочным" в рекордные в истории клуба 180 миллионов евро, а сам футболист за 5 лет получит от клуба 200 миллионов евро (40 млн евро в год).


Источник отмечает, что Неймар не спешит делать шаг навстречу "Реалу". Бразилец по-прежнему предпочитает вернуться в "Барселону", однако в "ПСЖ" не хотят снова связывать с каталонским клубом и выдвигают неудобоваримые для "Барселоны" условия сделки. По последним данным "ПСЖ" запросил за Неймара Филиппе Коутиньо, Нельсона Семеду и 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Неймар из-за травмы на клубном уровне провел всего 28 матчей, забив 23 гола и отдав 13 результативных передач. Перед стартом Кубка Америки Неймар получил еще одну травму и выбыл как минимум на четыре недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Арсенал" подписал звезду сборной Бразилии

За два сезона с "ПСЖ" Неймар выиграл пять трофеев. В Лиге Чемпионов с бразильцем парижане каждый раз останавливались в 1/8 финала, уступая "Реалу" и "Манчестер Юнайтед".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Реал" предложил Неймару 40 миллионов евро в год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Королевскую семью казнили повстанцы

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 187913
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 54867
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 33195
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 4 Просмотров: 23437
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
16
 Просмотров: 13699
Спорт
"Хацкевич не приготовил несколько вариантов игры"
"Хацкевич не приготовил несколько вариантов игры" Просмотров: 297
"Шахтер" выгоняет Малышева. Футболист сопротивляется
"Шахтер" выгоняет Малышева. Футболист сопротивляется Просмотров: 432
"Милан" претендует на Лунина
"Милан" претендует на Лунина Просмотров: 234
Букмекеры не верят в "Динамо" накануне матча с "Шахтером"
Букмекеры не верят в "Динамо" накануне матча с "Шахтером" Просмотров: 135
Игрок "Динамо" будет биться за Хацкевича
Игрок "Динамо" будет биться за Хацкевича Просмотров: 450
Больше всего комментируют
4
В Киеве ромы избили полицейских и сбежали с участка
4
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова
3
Трамп заговорил проо Зеленского
2
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
1
З другого боку
Голосов: 944
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua