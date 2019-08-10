"Реал" предложил Неймару 40 миллионов евро в год

неймар просится в Испанию

"Реал" сохраняет интерес к нападающему "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару.

Испанское издание "Sport" сообщает, что ради Неймара "Реал" готов пойти на невероятные расходы. Трансфер бразильца обойдется "Сливочным" в рекордные в истории клуба 180 миллионов евро, а сам футболист за 5 лет получит от клуба 200 миллионов евро (40 млн евро в год).



Источник отмечает, что Неймар не спешит делать шаг навстречу "Реалу". Бразилец по-прежнему предпочитает вернуться в "Барселону", однако в "ПСЖ" не хотят снова связывать с каталонским клубом и выдвигают неудобоваримые для "Барселоны" условия сделки. По последним данным "ПСЖ" запросил за Неймара Филиппе Коутиньо, Нельсона Семеду и 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Неймар из-за травмы на клубном уровне провел всего 28 матчей, забив 23 гола и отдав 13 результативных передач. Перед стартом Кубка Америки Неймар получил еще одну травму и выбыл как минимум на четыре недели.

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За два сезона с "ПСЖ" Неймар выиграл пять трофеев. В Лиге Чемпионов с бразильцем парижане каждый раз останавливались в 1/8 финала, уступая "Реалу" и "Манчестер Юнайтед".