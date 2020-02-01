"Реал" одолел "Атлетико" в дерби Мадрида

"Реал" два тура пребывает на первом месте турнирной таблицы

Мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико" в центральном матче 22 тура чемпионата Испании завершилось в пользу "сливочных" - 1:0. Единственный гол забил Карим Бензема.

Реал в прошлый уикенд вырвался на вершину турнирной таблицы. Атлетико наоборот в последнее время не блистал и выпал из топ-4 Примеры. Сегодня на Сантьяго Бернабеу встретились две лучшие обороны испанского чемпионата, а главные звезды каждой из команд (Азар и Фелиш) остались в лазарете. Об этом сообщает "Футбол-24".

Со стартовым свистком инициативой завладел Реал. "Сливочные" создали первую остроту после стандартов: удар Модрича заблокировали, а Рамос дважды неточно замкнул подачи с флангов. Хозяева продолжали контролировать мяч, хорошо контрпрессинговали, но голевых моментов не создавали.

Атлетико, в свою очередь, неплохо выбегал к чужим воротам. Если дело Карвахаль и Вальверде надежно защищались, то слева "матрасники" находили свободные зоны. Прорыв Врсалько завершился прекрасным шансом для Витол - мяч после рикошета отскочил к форварду, но тот из выгодной позиции выстрелил по центру ворот в Куртуа. Еще был хороший момент в Корреа - с острого угла попал в штангу.

Ближе к перерыву гости выровняли игру, выполнили несколько стандартов подряд, направили ряд кроссов в штрафную. Перспективный контрвыпад с Корреа в главной роли также не стал результативным, ведь Анхель, вырвавшись на свидание с голкипером, снова пробил мимо цели. Оборона Реала со всем справилась, а атака ответила только плохим ударом Модрича.

Зинедин Зидан сделал серьезные изменения на второй тайм: вместо Крооса и Иско вышли Винисиус и Васкес. Перестановки принесли дивиденды. Структура "сливочных" стала шире, они вернули себе полное владение мячом.

Мощный выстрел Вальверде парировал Облак, но на 56-й минуте Реал вышел вперед. Винисиус классно отдал по флангу на Мэнди, тот прострелил в центр штрафной на Бензема, а Карим, выиграв у конкурентов позицию, в касание переправил мяч в сетку.

Диего Симеоне ответил появлением Лемара и новичка Карраско, однако на ход поединка не повлиял. Хозяева долго не выпускали соперника за центр поля. Правда, опасных моментов было мало - Облака легко справился с ударом Винисиуса. Атлетико со временем пришел в себя, но Реал поддерживал высокую организацию игры, не позволяя подойти к собственным владениям.

До финального свистка "сливочные" не выпустили ситуацию из-под контроля и сами больше атаковали. Мэнди и Модрич пробили очень далеко от цели, а очередной удар Винисиуса был точным, но слабым - Облак в порядке. На последних минутах гости попытались что-то придумать и спасти матч, однако Реал довел дело до логического завершения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Холанд снова забил, "Боруссия" победила

"Королевский клуб" выиграл мадридское дерби, набрал 49 очков и закрепил лидерство. Барселона отстает уже на 6 пунктов, хотя и имеет игру в запасе. Атлетико из 36 баллами в активе остался на 5 месте.