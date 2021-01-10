"Реал" не смог выиграть на заснеженном поле в Осасуне

"Реал" не сумел победить на снегу. Фото Рейтер

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги вчерашнего выездного матча Ла Лиги с "Осасуной" (0:0). Во время игры шел снег.

"У нас плохо получалось, на таком поле мы сделали все, что могли. Это не футбол. Мы не знаем, когда вернемся в Мадрид.

Матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. В таких условиях невозможно играть", – сказал Зидан.

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После ничьей "Реал" остался на втором месте в турнирной таблице. Впереди – мадридский "Атлетико".