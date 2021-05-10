В матче 35-го тура чемпионата Испании "Реал" не смог в дома победить "Севилью" -2:2.

В середине первого тайма гости удачно разыграли штрафной и вышли вперед.

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После перерыва "Реал" начал создавать моменты у ворот соперника. Марко Асенсио после классной передачи Тони Кросса сравнял счет.

"Севилья" снова вышла вперед. Милитао сыграл рукой в ​​своей штрафной. Судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти.

"Реал" спасся от поражения в добавленное к матчу время. Эден Азар переправил мяч в ворота гостей после удара Кросса.

"Реал" не смог стать лидером чемпионата Испании. "Сливочным" нужно было побеждать "Севилью". Главные конкуренты "Барселона" и "Атлетико" сыграли в ничью. Команда Зидана отстает от "матрасников" на два очка и опережает "Барселону" по дополнительным показателям. До завершения чемпионата осталось провести еще три тура.

13 мая "Реал" сыграет в гостях против "Гранады". Начало матча в 23:00.