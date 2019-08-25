"Реал" не смог победить клуб Лунина: украинский голкипер не играл

Гол "Реалу" забил сын Пепа Гвардиолы

Мадридский "Реал" дома принимал "Вальядолид" в рамках 2 тура Ла Лиги и потерял очки - ничья 1:1.

Об этом пишет football24.ua

Лунин несмотря на возможность сыграть в поединке против клуба, которому принадлежит, остался в запасе. "Сливочные" также впервые с мая 2017 выпустили в старте Родригеса.

"Реал" прогнозируемо контролировал мяч, а гости искали свое счастье на контратаках. После выхода на поле Винисиуса и Йовича "королевский клуб" добавил в атаке, что воплотилось в гол Карима Бензема, который эффектно пробил с разворота.

Но "Реал" не смог удержать победный результат. Во время одной из немногих контратак Серхи Гвардиола вырвался на свидание с Куртуа и пробил под ним.

После 2 тура в активе обоих коллективов по 4 очка.

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Другой звездный украинец Андрей Ярмоленко вышел в основе "Вест Хэма" на матч с "Уотфордом" и праздновал победу - 3:1. Андрей провел на поле 55 минут и результативными действиями не отметился.