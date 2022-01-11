"Реал" нашел замену Лунину

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Лидер чемпионата Испании Реал" заинтересован в послах вратаря "Наполи" 33-летнего Давида Оспины.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти хочет иметь надежного дублера для своего основного голкипера Тибо Куртуа, сообщает Corriere dello Sport.

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Колумбиец до сих пор не договорился с "Наполи" о продлении контракта, поэтому летом может стать свободным агентом. "Реал" не прочь бесплатно подобрать ветерана, который должен согласиться на роль дублера Куртуа. Сейчас эту роль исполняет украинский вратарь Андрей Лунин.

В текущем сезоне Оспина провел за "Наполи" 20 матчей и пропустил 16 голов. Неаполитанцы занимают третье место в Серии А. "Реал" лидирует в Ла Лиге. Следующий матч "сливочные" сыграют против "Барселоны" в Суперкубке Испании.