"Реал" на классе прошел "Ливерпуль". "Сити" одержал волевую победу в Дортмунде

Салах не смог забить седьмой мяч в нынешней Лиге чемпионов. Фото: Reuters

Английский "Ливерпуль" не сумел выиграть дома матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Встреча закончилась вничью - 0:0. Далее прошел "Реал", потому что первый матч подопечные Зидана выиграли - 3:1.

"Ливерпулю" не удалось повторить свой подвиг двухлетней давности, когда подопечные Клоппа после проигрыша в гостях - 0:3 дома разгромили "Барселону" - 4:0. Мерсисайдцы серьезно сдали. Сегодня даже намека не было на реванш с их стороны. Команда бежала вперед, старалась, но класса и вдохновение чтобы обыграть "Реал" прошлогодним чемпионам Англии явно не хватало.

"Реал" приехал сыграть - 0:0 и своего добился. В мадридцев чувствовался запас прочности. Команда готова была переломить ход матча, если вдруг в этом возникнет необходимость. В первом тайме гостей несколько раз спасал Куртуа, а во второй половине матча в этом не было необходимости. Мяч ни разу не долетел до ворот бельгийского голкипера. При такой игре можно было выпускать и Лунина.

На этот раз не впечатлил бразилец Винисиус. Защитники хозяев не давали ему убегать в атаки, которые удавались в первом матче. Но и у противоположных ворот Салаху и Мане ничего не удавалось сделать. Атаки хозяев внешне выглядели опасными, но отнюдь не смертельными для обороны "Реала". Мадридцы сохранили счет, который считали приемлемым.

"Ливерпуль" явно не вышел из кризиса, в который попал зимой. Команда бежит, старается, все выполняет на приличной скорости, но действует без огонька, без фантазии, прямолинейно, будто выполняет тяжелую работу. Летом Юргену Клоппу надо будет поработать на трансферном рынке и начать создавать новую команду. С Ван Дейком, который должен вернуться в августе, это уже будет другой "Ливерпуль".

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В параллельном матче "Манчестер Сити" обыграл на выезде "Боруссию" из Дортмунда - 2:1. Гвардиола впервые вышел в полуфинал Лиги чемпионов с английской командой. Украинец Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и имел несколько возможностей забить. В полуфинале "Сити" сыграет против ПСЖ. В другой паре сойдутся "Челси" и "Реал".