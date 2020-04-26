"Реал" купит Холанда и Мбаппе к юбилею Переса

Флорентино Перес планирует купить суперзвезд. Фото інстаграм

"Реал" намерен собрать звёздную команду к юбилею президентства Флорентино Переса, сообщает Marca.

По данным источника, "Королевский клуб" строит серьёзные планы на 2022 год, когда исполнится 20 лет, как Перес занял должность президента мадридцев. В это время "Реал" намерен закончить реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу". Также сообщается, что приоритетной задачей мадридского клуба является подписание контракта с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, чьё соглашение с парижанами истекает в 2022 году.

Также "Реал" планирует подписать контракт с форвардом "Боруссии" Эрлингом Холандом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах Лиги чемпионов.

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Холанд перешёл в "Боруссию" в январе этого года из "Ред Булл Зальцбург" за € 20 млн. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провёл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.