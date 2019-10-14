"Реал" хочет избавиться от обладателя "Золотого мяча" уже зимой

Модрич снизил уровень своей игры. Фото: рейтер.

Хавбек "Реала" Лука Модрич близок к тому, чтобы покинуть мадридскую команду уже во время зимнего трансферного окна.

Об этом пишет "Футбол 24".

"Реал" разочарован тем, что Модрич резко потерял форму после сверхуспешного 2018 года. Кроме того, полузащитник страдает от постоянных травм, из-за которых пропустил и начало текущего сезона. Все эти факторы заставляют мадридцев задуматься над тем, чтобы продать вице-чемпиона мира уже в ближайшее трансферное окно. На Модрича есть минимум два претендента - ПСЖ и "Тоттенхэм".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" отозвет Лунина из аренды. На украинца претендует другой клуб

Лука Модрич получил "Золотой мяч" в конце 2018 года. На Кубке мира этого есть года со сборной Хорватии дошел до финала, где уступил сборной Франции. Начинал играть в Европе за "Тоттенхэм", а затем перешел в "Реал".