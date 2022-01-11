"Реал" готов отпустить Лунина

 
Ексклюзивы
1/5
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 135
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 432
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 477
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 2457
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 621
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 27459
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1863
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20232
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 16056
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 7596
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
Украинский футболист забил фантастический гол в чемпионе Испании
Украинский футболист забил фантастический гол в чемпионе Испании
Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"
Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
Забили на двоих семь голов. "Рома" и "Ювентус" выдали фантастический матч
Забили на двоих семь голов. "Рома" и "Ювентус" выдали фантастический матч
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4887
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3672
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 531
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
вторник, 11 января 2022 13:52

"Реал" готов отпустить Лунина

  Комментировать
&quot;Реал&quot; готов отпустить Лунина
Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Мадридский "Реал" готов отпустить украинского вратаря 22-летнего Андрея Лунина.

"Сливочные" не будут против перехода Лунина в "Аякс", сообщает Defensa Central.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шанс для Лунина. "Реал" узнал соперника в Кубке Испании

Речь идет об аренде украинского голкипера, поскольку Мадрид уверен в его потенциале и рассчитывает на него в будущем. Главным условием "Реала" является регулярная игровая практика Лунина в новом клубе.

Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. В активе украинца два официальных матча за мадридцев. Лунин проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа.

В Украине Лунин выступал за "Металлист", "Днепр" и "Зарю". Участвовал в шести матчах за сборную Украины.

"Аякс" занимает второе место в чемпионате Нидерландов. Команда из Амстердама уступает двумя очками "Фейенорду".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Реал" готов отпустить Лунина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Извержения вулкана и землетрясения разрушили города на острове

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 27459
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 24184
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 20232
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 19998
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
 3 Просмотров: 14985
Спорт
Малиновский рассказал, при каком условии "Дженоа" сохранит прописку в Серии А
Малиновский рассказал, при каком условии "Дженоа" сохранит прописку в Серии А Просмотров: 36
Победитель Евро для Шевченко. "Дженоа" хочет подписать звездного португальца
Победитель Евро для Шевченко. "Дженоа" хочет подписать звездного португальца Просмотров: 171
Стаховский покинул Australian Open
Стаховский покинул Australian Open Просмотров: 117
Усиление под УПЛ. Экс-вратарь "Динамо" переходит в "Металлист"
Усиление под УПЛ. Экс-вратарь "Динамо" переходит в "Металлист" Просмотров: 621
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
7
"Весной будет отправная точка" - Притула рассказал о политических планах
3
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
2
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
2
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
1
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Голосов: 256
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть