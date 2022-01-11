"Реал" готов отпустить Лунина

Мадридский "Реал" готов отпустить украинского вратаря 22-летнего Андрея Лунина.

"Сливочные" не будут против перехода Лунина в "Аякс", сообщает Defensa Central.

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Речь идет об аренде украинского голкипера, поскольку Мадрид уверен в его потенциале и рассчитывает на него в будущем. Главным условием "Реала" является регулярная игровая практика Лунина в новом клубе.

Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. В активе украинца два официальных матча за мадридцев. Лунин проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа.

В Украине Лунин выступал за "Металлист", "Днепр" и "Зарю". Участвовал в шести матчах за сборную Украины.

"Аякс" занимает второе место в чемпионате Нидерландов. Команда из Амстердама уступает двумя очками "Фейенорду".