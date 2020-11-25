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четверг, 26 ноября 2020 06:11

Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет – Каштру

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Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет – Каштру

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение в 4-м туре ЛЧ от менхенгладбахской "Боруссии" (0:4).

– В первом матче, без всяких сомнений, "Боруссия" была лучше нас и заслужила разницу в 6 мячей. В первом матче мы не существовали на поле, но я не буду повторяться и анализировать предыдущую встречу.

В этом матче было по-другому. Да, были определенные хрупкости с нашей стороны, особенно при стандартных положениях. Но в этом матче нам удалось владение мячом в 53%, больше угловых, больше на 37 атак, чем у "Боруссии". По опасным атакам было 38-38. Здесь более сбалансированная игра.

Соперник оформил 6 ударов по нашим воротам, забил с них 4 мяча. Нам не хватило завершения атак. Но отражает ли разница в 4 мяча эту игру – нет. Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет.

- Какой счет был бы справедливым?

– "Боруссия" смогла создать больше моментов, была более эффективна. Результат всегда отражает то, какая была игра, сколько было забито и пропущено. Не буду говорить, заслуженная или незаслуженная победа соперника. Футбол – это голы и счет, который мы видим в конце.

4:0 – "Боруссия" победила, показала себя хорошо. Я должен признать слабые стороны, которые у нас были, особенно при игре на стандартах. Видимо, они были решающими для исхода игры, – сказал Каштру.

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Следующую игру в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет во вторник, 1 декабря, в Киеве против "Реала".

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