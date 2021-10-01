"Разгром от "Динамо" и сенсация от "Спартака": результаты матчей второго тура Лиги Европы

Бруно Петкович (в центре) оформил дубль в ворота "Генка". Фото: ФК "Динамо" Загреб

30 сентября состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе А "Лион" не имеет никаких проблем с "Брондбю" -3:0. В другом матче группы чешская "Спарта" победила чемпиона Шотландии "Рейнджерс" - 1:0.

Нидерландский ПСВ уничтожил в гостях австрийский "Штурм" - 4:1. В другом матче группы В "Реал Сосьедад" и "Монако" не смогли выявить сильнейшего 1:1.

Настоящей сенсацией стали матча в группе С. Лидер Серии А "Наполи" провалил концовку и проиграл "Спартаку" дома -2:3. Чемпион Польши "Легия" в Варшаве минимально одолела представителя чемпионата Англии "Лестер" - 1:0.

В группе D преимущество имели гости. "Олимпиакос" разгромил в Стамбуле "Фенербахче" -3:0, а "Айнтрахт" в гостях минимально одолел "Антверпен" -1:0.

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"Лацио" спокойно дома переиграл московский "Локомотив" - 2:0, а в другом матче группы "Марсель" и "Галатасарай" голов не забивали -0:0.

В группе F португальская "Брага" дома одолела "Митьюлланнд" - 3:1, а чемпион Болгарии "Лудогорец" дома проиграл "Црвену Звезду" - 0:1.

"Динамо" Загреб в гостях разгромило недавнего соперника "Шахтера" по квалификации Лиги чемпионов "Генк" -3:0. Команда Андрея Ярмоленко "Вест Хэма" дома одолела австрийский "Рапид" -2:0 в группе Н. Игрок сборной Украины вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма.

В группе G "Байер" в гостях уничтожил "Селтик" - 4:0, а "Ференцварош" дома проиграл "Бетис" - 1:3.

"Динамо" в Лиге чемпионов проиграло "Баварии" -0:5. "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" - 0:0. А "Заря" дома была разгромлена "Ромой" - 0:3. Следующий тур еврокубков состоится 19-21 октября.