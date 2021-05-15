Рауль может стать новым тренером "Реала"

рауль тренировал молодежку "Реала".Фото: globallookpress.com

Бывший испанский футболист Рауль Гонсалес может возглавить "Реал", сообщает Marca. По информации источника, Рауль является основным кандидатом на замену нынешнему главному тренеру мадридской команды Зинедину Зидану.

Отмечается, что руководство "Реала" обсуждает и других претендентов на пост наставника, однако Рауль является фаворитом. Ранее сообщалось, что Рауль может возглавить франкфуртский "Айнтрахт".

Рауль Гонсалес начал свою тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив юношескую команду "Реала". С 2019 года испанец тренирует "Кастилью", сумев привести команду к победе в Юношеской лиге УЕФА в 2020 году.

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Зидан возглавляет "Реал" с марта 2019 года. Под его руководством мадридский клуб стал чемпионом Испании в прошлом сезоне. В нынешнем первенстве "Реал" на 2 очка отстает от "Атлетико". В чемпионате Испании осталось сыграть 2 тура.