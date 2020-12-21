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понедельник, 21 декабря 2020 21:06

Рассказали, как умирал врач сборной Украины Ашот Худаев

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Рассказали, как умирал врач сборной Украины Ашот Худаев
Антону Худаеву посвятил свой мяч Александр Зинченко. Фото УАФ

Жена бывшего врача сборной Украины Ашота Худаева Людмила Худаева рассказала историю его болезни и смерти. Об этом пишет liga.net

"15 июля решили пойти на день рождения. Хорошо провели время в ресторане. 16-го утром в Ашотика начиналось суточное дежурство. Он проснулся, сел на кровати и начал кашлять. Я говорю:" Ашотик, дорогой, ты не заболел?". Он ответил: "Да нет, все в порядке". Я еще подумала: на дне рождения мы танцевали, потом выходили на улицу. Было прохладно, он мог простудиться.

Днем позвонил с дежурства: "Однажды нехорошо себя чувствую. Была температура, я выпил нимесил". Я попросила сделать снимок легких, он пытался возражать: "Что ты начинаешь, просто температура". Я сказала: "Без снимка домой не пущу". Утром он перезвонил, сказал, что сделал рентгеноскопию, в легких все чисто.

Ашотик пришел домой и плохо себя чувствовал. Измерил температуру - 38. Он лег спать, а я поехала на работу. Возвращаюсь вечером - так и лежит. На следующий день Ашотик сделал тест, он оказался положительным.

Температура то поднималась, то падала. Мы обсуждали, ложиться в больницу или не надо. 19 июля у меня был день рождения. Ашотик проснулся и сказал: "Люсечка, дорогая моя, поздравляю! Прости, что я заболел твой праздник". Я успокоила его: "Ашотик, родной, ну что ты говоришь? У нас будет еще много дней рождения".

Утром 20 июля мы поехали в поликлинику. Врач принимал на втором этаже. Муж шел по лестнице и начал задыхаться. Мы испугались.

Они возились с аппаратом, я на секунду отвлеклась. Затем вернулась к мужу и увидела, что голова и плечи у него стали фиолетовые

Решили ложиться в больницу №17 - ее перепрофилировали под больных коронавирус. Поговорили с врачом и поехали на компьютерную томографию (КТ) легких. Когда возвращались, на вайбер пришел результат - 70% поражения легких. Меня как огнем охватило. Я сказала: "Ашотик, дорогой, все будет нормально". Он засмеялся и ответил: "Люсечка, ну конечно, будет нормально. У меня далеко идущие планы". Хотя он доктор и понимал, насколько все серьезно.

Мужа положили в реанимацию и подключили к аппарату CPAP - когда кислород подается через трубочку в нос. Врач говорил, что состояние стабильно тяжелое. В тот же день у меня поднялась температура до 37,7, потом пропал обоняние.

22 июля я сделала тест - положительный. Сын был в шоке, не хотел отпускать меня в больницу. Наш врач ему объяснил: "У папы молниеносная форма коронавируса. У мамы может быть так же". 23-го, в день рождения сына, меня госпитализировали. Сделали КТ - легкие были поражены ли на 5%, или на 15%.

Меня положили в одну палату с Ашотиком. Днем мы позвонили сыну вайбером. Ашотик сказал: "Санечка, поздравляю! Вот выйдем из больницы - и я вам с мамой такой день рождения устрою!".

Я видела, что мужу трудно дышать, и мне хуже. Бесконечные капельницы и уколы. Постоянно приходили врачи, обсуждали лечение, лекарства. В больницы были простые антибиотики и кроворазреживающие препараты, но мы понимали, что для эффективного лечения нужны другие лекарства.

Препараты стоили более 10 000 грн в день на одного. Часть лекарств невозможно найти в Харькове, их везли из Киева. На лечение перечисляли деньги наши друзья, моя сестра Таня, бывший спортивный директор "Металлиста".

25-го врачи привезли к нам в палату новый аппарат для подачи кислорода, чтобы дышать через трубочку, а с кислородной маской. Они возились с аппаратом, я на секунду отвлеклась. Затем вернулась к мужу и увидела, что голова и плечи у него стали фиолетовые. Я нереально испугалась, подбежала к нему. Увидела, что он закусил трубочку для подачи кислорода, и поняла, что это ТЭЛА - закупорка легочной артерии тромбами. Начала кричать: "Ашотик, дыши!". Врачи сказали, чтобы я бежала в коридор и кричала: "Реанимация!".

Затем Саша Зинченко забил гол, снял повязку, подняв руки к небу и посвятил гол Ашотику

Я так и сделала. Здесь же прибежала реанимационная бригада. Через окно в коридоре я увидела, что приехали мой сын и сестра Таня. Они привезли профессора с 22-й инфекционной больницы к нам на консультацию. Я открыла окно и сказала: "В Ашотика реанимация".

Не знаю, сколько это продолжалось, но долго. Затем вышли врачи: "Простите. Мы делали все, что могли. Примите наши соболезнования". Дальше все было, как не со мной.

Меня перевели в другую палату в реанимации. На фоне стресса состояние ухудшилось, и мне подключили кислород. Два или три дня я плохо помню. Затем нужно было похоронить мужа, а я в больнице. Спасибо доктору, который позволил уйти в морг проститься. Сын шел впереди на расстоянии, я чуть дальше в маске и перчатках. Попрощалась у закрытого гроба. Не помню, как шла обратно.

В сентябре наша сборная играла с Швейцарией. Вся команда была в черных повязках, перед матчем объявили минуту молчания и вывели на экраны фото Ашотика. Затем Саша Зинченко забил гол, снял повязку, подняв руки к небу и посвятил гол Ашотику. Мне сразу начали писать ребята из Израиля, болельщики: "Люсечка, Ашотик с нами! Он все видит".

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Ашоту Худаев было 48 лет. Более 20 лет он был врачом харьковского "Металлиста", в сборной - с 2016 года (также работал в главной команде в 2010 году).

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