Расшифровали разговор Кумана и Луческу

Луческу хвалил Кумана. Фото Рейтер

Наставники "Динамо" и "Барселоны" обменялись несколькими репликами перед началом матча 4-го тура Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский".

Перед стартовым свистком в матче "Динамо" - "Барселона" тренеры перекинулись несколькими словами. Испанская Marca опубликовала расшифровку разговора Мирчи Луческу с Рональдом Куманом. Как оказалось, наставники обсудили недавнее поражение Барсы от Атлетико в чемпионате Испании, а также кадровую ситуацию "сине-гранатовых", которые в том же матче потеряли Жерара Пике и Серхи Роберто.

Луческу: Я смотрел ваш матч против Атлетико. Барселона провела хорошую игру. В первом тайме был хороший футбол.

Куман: Эта команда сильна в обороне. Они хорошо защищаются.

Луческу: Но вы тоже имели шансы забить.

Куман: Да. Кроме того, нам не повезло с травмами. Ансуи Фати не будет 3 месяца, Серхи Роберто - 2. Пике может пропустить 4-5 месяцев. Но вы знаете, как это. У вас такие же проблемы. Это безумие.

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Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко - столько же в "Ференцвароша". Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.