Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников

Сборная Украины по Футбол 16 октября в Харькове сыграет очередной матч Лиги наций с командой Чехии. Гостей может вдохновить популярная чешская культуристка Рената Хронова, которая вызывает настоящий фурор в соцсетях, публикуя свои полностью голые селфи.

31-летняя спортсменка, которая за свою карьеру получила множество титулов в железном спорте, решила собрать себе лайков обнажением.

Многочисленные подписчик девушки одобрительно отнеслись к подобной инициативе, отмечая, что с таким роскошным телом нечего стыдиться.

Игра между сборными Чехии и Украины состоится на стадионе "Металлист". Начало - в 21:45.