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понедельник, 11 ноября 2019 10:28

Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии

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Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
Яя Туре несколько лет играл в Украине

Вчера во время матча "Шахтер" - "Динамо" в Харькове нападающий горняков Тайсон вдруг перестал играть, показал фанатам "Динамо" средний палец и забил мяч на трибуны.

Впоследствии Тайсон заплакал. Оказалось, что якобы нападающего спровоцировали расистские выкрики фанатов киевлян.

Вспоминаем последние расистские скандалы в футболе.

14 октября в Софии играл матч отбора к Евро между сборными Болгарии и Англии. Игру останавливали дважды через имитацию обезьяньих криков от болельщиков хозяев. Некоторые из них были одеты в свитера с надписью - "УЕФА - никакого уважения".

Англия выиграла 6:0, а два мяча записал на свой счет Стерлинг, которого пытались спровоцировать расисты.

В чемпионате Италии похожий случай произошел с нападающим "Брешии" Марио Балотелли. Во время гостевого матча с "Вероной" он тоже бросил мяч на трибуны и демонстративно ушел с поля, заявив, что его оскорбили фанаты обезьяними возгласами.

"Верона" не согласилась с обвинениями, заявив, что все сказанное Балотелли - ложь. Более того, владельцы команды собираются судиться со скандальным нападающим, обвиняя его в клевете. Однако лидер ультрас "Вероны" Лука Костелини получил 11-летний запрет на посещение стадиона. Уже после этого он заявил, что Балотелли никогда не станет настоящим итальянцем несмотря на имеющийся у него паспорт.

В расистский скандал вляпался то и нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн. На костюмированной вечеринке он облачился в костюм темнокожего баскетболиста.

Реакция была жесткой. "Наша кожа - не костюм", - сказал конголезский футболист Стив Закуани.

Были проблемы и португальского футболиста "Манчестер Сити" Бернардо Силвы. В Твиттере он сравнил две фотографии - детское фото своего товарища Бенджамина Менди и шутливое изображение испанской шоколадной конфеты. Несмотря на то, что Менди не обиделся за шутку, она возмутила других. Силва удалил свой пост и вынужден был давать объяснения А нглийський федерации. Оказалось, что изображение имеет расовый подтекст.

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В 2013 году футболист "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что слышал расистские выкрики в свой адрес во время матча в Москве против ЦСКА. Яя хорошо знал русский язык, потому что несколько лет играл в Украине за донецкий "Металлург". ЦСКА наказали одной игрой в Лиге чемпионов без зрителей.

Автор: Юрий СТРИГУН
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