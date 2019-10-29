"Раньше ездил на тренировку с охранником, сейчас - на метро" - Алиев

Александр Алиев уже 3 года играет за любительские команды. Фото: из открытых источников

Бывший хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своей жизни.

"Машины у меня сейчас нет. Иногда, езжу на такси. Бывает - на метро. Надо быть ближе к людям. Ранее было дело, в "Динамо" приезжал на тренировку с охранником. Тогда у меня были какие-то понты.

Сейчас же я стараюсь быть ближе к окружающим. И охрана эта была больше для семьи, а не для меня. Водитель-охранник, если говорит точно ", - рассказал Алиев для SportArenaTV.

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Александр Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Провел 86 матчей за первую команду. В 2016 году завершил профессиональную карьеру и играет за любительские команды.