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вторник, 28 декабря 2021 09:18

Рангник впервые потерял очки во главе "Манчестер Юнайтед"

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Рангник впервые потерял очки во главе &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Ральф Рангник до лета 2021 года работал в России. Фото: REUTERS

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Ньюкаслом" - 1:1.

"Сороки" вышли вперед после гола Алена Сен-Максимена в начале встречи.

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Манкунианцы отыгрались в середине второго тайма - счет сравнял Эдинсон Кавани. Забить победный гол гости так и не смогли.

Ничья в Ньюкасле стала первой потерей очков для Ральфа Рангрика во главе "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.

После 17 сыгранных матчей команда Рангника занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У манкунианцев остается две игры в запасе. "Ньюкасл" на предпоследней позиции. "Лидирует в таблице "Ман Сити".

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