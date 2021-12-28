Рангник впервые потерял очки во главе "Манчестер Юнайтед"

Ральф Рангник до лета 2021 года работал в России. Фото: REUTERS

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Ньюкаслом" - 1:1.

"Сороки" вышли вперед после гола Алена Сен-Максимена в начале встречи.

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Манкунианцы отыгрались в середине второго тайма - счет сравнял Эдинсон Кавани. Забить победный гол гости так и не смогли.

Ничья в Ньюкасле стала первой потерей очков для Ральфа Рангрика во главе "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.

После 17 сыгранных матчей команда Рангника занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У манкунианцев остается две игры в запасе. "Ньюкасл" на предпоследней позиции. "Лидирует в таблице "Ман Сити".