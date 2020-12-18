"Ракицкий в сборной Украины у меня бы тоже не играл" - Григорчук

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. Фото: ФК "Зенит".

Тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук поддержал игнорирование сборной Украины защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого.

По словам украинского специалиста, он бы тоже не вызвал Ракицкого в состав национальной команды.

"В такой ситуации, думаю, я бы его не вызвал в сборную. Но я не осуждаю и не хочу комментировать то, что происходит с Ракицким. Это его дело, но в сборной у меня он бы тоже не играл. Я никого не осуждаю, но сказал, как бы я поступил, - сказал Григорчук в эфире "Вацко Live"

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Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" в начале 2019-го года. После чего его перестали вызывать в сборную Украины.