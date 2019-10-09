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среда, 09 октября 2019 12:08

Пятов вспомнил о самом тяжелом пенальти в жизни

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Пятов вспомнил о самом тяжелом пенальти в жизни
Пятов отбил 5 пенальти в Лиге чемпионов

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал о отраженном пенальти в недавнем матче Лиги чемпионов с "Аталантой", а также вспомнил свой самый памятный сейв с 11-метровой отметки.

"Перед матчем с "Аталантой" тренер рассказал, как бьют пенальти игроки итальянской команды, поэтому мне, в принципе, не составило большого труда отбить этот удар, я был к этому готов. Знаю, что это был мой 17-й отраженный пенальти в карьере.

Который был самым памятным? Видимо, удар Фабрегаса в отборе к Евро-2016. Он бил с паузой, технично. Жаль только, что тот сейв не помог нашей сборной зацепиться за очки в матче с испанцами", - цитирует Пятова zbirna.com.

После матча с "Аталантой" Пятов стал лидером Лиги чемпионов среди действующих футболистов по количеству отраженных пенальти.

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