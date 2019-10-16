Пьяный Павелко выгонял братьев Суркисов из VIP-ложи стадиона

Павелко давно конфликтует с братьями Суркисами

Глава профсоюза футболистов Олег Печерный рассказал о конфликте, который возник между главой УАФ Андреем Павелко и братьями Суркисами во время матча Украина – Португалия (2:1).

Об этом пишет "Трибуна"

"Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к уважаемым людям – братьям Григорию и Игорю Суркисам, бывшему премьер-министру Украины Валерию Пустовойтенко. Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду.

Но Павелко не успокоился и вернулся продолжить разборки вместе с криминальным авторитетом по кличке "Нарик".

Остановить конфликт смогла только полиция, но информация дошла до президента Украины Владимира Зеленского. Павелко пришлось звонить ему, оправдываться и извиняться.

Теперь наверняка эту неприятную историю замнут. Но вот Игорь с Григорием Суркисы вряд ли просто так все забудут", – сказал Печерный.

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Дочь Игоря Суркиса Яна выложила скриншот этой новости в своем инстаграме.