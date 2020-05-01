Пьяный футболист совершил смертельное ДТП

Карьера Родриго Идальго может завершиться из-за ДТП. Фото: 24horas.cl.

Аргентинский футболист Родриго Идальго нанес смертельное ДТП,

Управляя автомобилем в нетрезвом состояни Идельго протаранил мотоциклиста на улице Сантьяго. 60-летний пострадавший скончался на месте, пишет "Футбол 24"

Футболиста немедленно задержали на 120 дней до вынесения приговора. Пока Идальго может выйти под залог, однако ему грозит 5 лет тюрьмы.

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Родриго Идальго выступает в чемпионате Чили за "Аудакс Итальяно". Сыграл за клуб в текущем сезоне 22 матча, в которых забил 10 мячей.