Пьяный экс-игрок "Реала" повредил чужой автомобиль

Уеслии Снайдер попал в сканадал на родине

Голландский атакующий полузащитник Уэсли Снейдер отличился с негативной стороны на родине в Утрехте, будучи в нетрезвом состоянии, сообщает De Telegraaf.

Игрок залез на крышу чужого автомобиля и повредил его, после чего футболиста задержала полиция.

В настоящее время Снейдер компенсировал владельцу автомобиля стоимость повреждений, которая составила 6 тыс. евро. С него сняты обвинения и он находится на свободе.

Ранее голландец выступал в составе таких известных команд, как "Аякс", "Реал" и "Интер".

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Минувший сезон 35-летний Уэсли Снейдер провел в составе катарского клуба "Аль-Гарафа", за который провел 11 игр и забил 6 мячей.