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среда, 09 октября 2019 11:10

"Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

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9 октября 1999-го в Москве играл решающий матч отбора к Евро-2000 между сборными России и Украины. Перед заключительным туром на первое место претендовали 3 сборные - Украины, Франции и России.

Украина имела 19 баллов, а преследователи - по 18. Французы в Париже принимали Исландию, а в московских "Лужниках" сошлись Россия и Украина. На 75-й минуте матча россиянин Валерий Карпин после сомнительного штрафного и рикошета открыл счет. На 88 минуте нас спас чудо-удар Шевченко - 1:1. Вратарь россиян Филимонов допустил роковую ошибку. Французы выиграли в Исландии - 3:2 и заняли первое место. Украина финишировала второй и должна была сыграть в стыковых играх.

Россияне поняли, что сегодня им уже не отыграться

На матче присутствовали премьеры стран. От России - Владимир Путин, от Украины - Валерий Пустовойтенко.

- Это была моя вторая встреча с Путиным, - вспоминает Валерий Павлович. - Раньше в Москве проводили заседание глав правительств, где я председательствовал. Там и познакомились. Путин производил впечатление адекватного человека. Именно его действия оказались решающими для того, чтобы мы впоследствии без проблем прошли отопительный сезон.

 

На матче сидели в центральной ложе стадиона. Никаких шуток или насмешек от русских не было. Все было цивилизованно. Члены российского правительства сильно переживали, радовались голу Карпина. Когда забил Шевченко, я ничего не видел. Просто услышал за спиной, как Путин и его подчиненные выдохнули. Это был какой-то коллективный вздох. Россияне поняли, что сегодня им уже не отыграться.

Самое интересное началось, когда мы с Путиным зашли в российскую раздевалку. Там все плакали. Больше всего рыдал даже не вратарь Филимонов, который пропустил гол от Шевченко, а Тихонов. Он сильно заставил потрудиться на правом фланге нашего Олега Лужного. И когда выпустили на замену Бесчастных, Олегу стало легче.

Больше всего радовались Андрей Шевченко и Йожеф Сабо

Потом пошли к нашей раздевалке. Здесь царил диаметрально противоположное настроение. Больше всего радовались Андрей Шевченко и тренер Йожеф Сабо. Я объявил о повышенные премиальные. Сумму называть не буду, но она была приличной даже по сегодняшним меркам. После игры мы вместе с Путиным поехали на банкет в ресторан "Гетьман" у украинского посольства.

- Наша команда росла, - вспоминает главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо. - Так же, как и сейчас растет. Думали, что звездный час ее наступит на Евро-2000. Первыми в нашу раздевалку зашли Пустовойтенко и Путин. Валерий Павлович сразу объявил о повышенных премиальных. Это дало новый прилив эйфории. Сам матч тяжело вспоминать. Во втором тайме мы перехватили инициативу, играли первым номером. Говорил ребятам, что если будем так играть - обязательно выиграем. После гола Карпина не сомневался, что спасем игру. Когда сбили Мизина, Шевченко побежал бить штрафной.

 

Кричу ему:

- Шева, беги в штрафной!

А он огрызается.

- Сейчас забью! - говорит. До сих пор не понимаю, что это на него нашло. Вдохновение какое-то.

- После игры в российской раздевалке все мертвыми были, - говорит Сабо. - Там стояло коллективное рыдание. В тот день я не разговаривал с их тренером Олегом Романцевым. Вообще после той игры я его больше не видел. Таких счастливых эмоций моей тренерской карьере было немного. Можно ли сравнить эту игру с матчем со "Спартаком" в Лиге чемпионов? Пожалуй, нет. Тот матч для меня особенный и неповторимый. Никогда таким счастливым не был.

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После ничьей в Москве сборная Украины вышла на стыковые матчи и уступила сборной Словении. В Любляне мы проиграли - 1:2 после гола Ачимовича из центра поля, а в Киеве судьи зафиксировали ничью - 1:1.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
09
октября

"Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

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