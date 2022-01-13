Путь в основу открыт. "Эвертон" избавился от конкурента Миколенко

Виталий Миколенко. Фото: ФК "Эвертон"

Защитник "Эвертона" 28-летний Люка Динь перешел в другой клуб английской Премьер-лиги - "Астон Виллу".

Сумму трансфера не раскрывают, сообщает официальный сайт "ирисок".

Левый защитник Динь сыграл 127 игр и забил шесть голов за "Эвертон" после перехода из "Барселоны" летом 2018 года.

Футболист провел в этом сезоне 15 матчей.

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Именно он был главным конкурентом украинца Виталия Миколенко на позиции левого защитника.

Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" 1 января. Сумма трансфера составила €23 млн. Теперь украинец должен стать основным игроком нового клуба.