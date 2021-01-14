Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Фото: REUTERS

Парижский ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции сезона 2019/20.

Парижане в Лансе победили "Марсель" - 2:1.

В конце 1-го тайма аргентинский форвард Мауро Икарди открыл счет в матче.

За 5 мин. до конца игры Неймар удвоил преимущество ПСЖ, реализовав пенальти.

"Марсель" успел только отыграть 1 мяч усилием своего лидера Димитри Пайе за минуту до конца основного времени.

Для главного тренера парижан Маурисио Почеттино Суперкубок Франции стал 1-м трофеем, который он выиграл за всю карьеру наставника.

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ПСЖ получил Суперкубок Франции 8-й раз подряд.