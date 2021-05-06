ПСЖ не сомневается в трансфере Месси

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Французский ПСЖ не сомневается, что сможет подписать капитана "Барселоны" 33-летнего Лионеля Месси во время летнего трансферного окна.

Парижане планируют состав на следующий сезон уже с учетом появления в нем звездного аргентинца, утверждает Mundo Deportivo.

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"ПСЖ" считает, что огромные расходы, которые клубу придется понести, если в одной команде будут играть Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, оправдают себя, потому что доходы от рекламы и продажи атрибутики вырастут в несколько раз.

Также команде Маурисио Почеттино интересный защитник "Барселоны" Эмерсон Апаресидо, который сейчас выступает за "Бетис" на правах аренды.

Контракт Лионеля Месси с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2021 года. Летом аргентинец может переходить в любую команду на правах свободного агента. Миунлого лета Месси заявил о своем желании покинуть клуб, но не смог разорвать контракт с "Барселоной". Новоизбранный президент каталонцев Жоан Лапорта хочет оставить аргентинца в команде.