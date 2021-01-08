ПСЖ нацелился на звезду "Манчестер Сити"

Серхио Агуэро выступает за "МС" с лета 2011 года. Фото: Reuters / Carl Recine

Французский ПСЖ хочет усилить свой состав форвардом "Манчестер Сити" и сборной Аргентины 32-летним Серхио Агуэро.

Нападающий является главной трансферной целью нового главного тренера парижан Маурисио Почеттино на зимнее окно, сообщает Canal +.

Аргентинский тренер играл против Агуэро в Англии, когда возглавлял "Тоттенхэм" и теперь хочет воссоединиться с земляком.

Летом 2021 заканчивается контракт Агуэро с "Манчестер Сити". За 10 лет выступлений в клубе он провел за "горожан" 379 матчей во всех турнирах и забил 256 мячей.

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Серхио Агуэро выступал за "Индепендедне", "Атлетико" и "МС". В составе сборной Украины провел 89 матчей.