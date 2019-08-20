ПСЖ и "Барселона" согласовали трансфер скандальной звезды

"Барселона" хочет арендовать Неймара с правом выкупа

Бразилец Неймар за шаг до возвращения в "Барселону".

Нападающий ПСЖ Неймар близок к переходу в "Барселону" на правах аренды с опцией выкупа, сообщает ESPN.

Каталонский клуб не намерен добавлять кого-то из своих футболистов в это соглашение. Сейчас "Барселона" и ПСЖ обсуждают размер суммы последующего выкупа, который будет прописан в соглашении.

Также сообщается, что "гранатово-синие" решили повторить вариант "Баварии" по Коутиньо и взять Неймара в аренду с опцией последующего выкупа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" официально арендовала звезду "Барселоны"

Неймар пропустил старт сезона во Франции. ПСЖ готов рассмотреть продажу скандального форварда, но хочет компенсировать израсходованные 222 млн евро на трансфер игрока в 2017-м.