ПСЖ готов платить Холанду фантастическую зарплату

Эрлинг Голанд проводит третий сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Французский ПСЖ заинтересован в услугах форварда сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд 21-летнего Эрлинга Холанда.

Парижане готовы платить норвежцу от €38 до €42 млн в год не считая бонусы, сообщает Foot Mercato.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько готов ПСЖ платить Мбаппе

Холанд- приоритетное вариант на случай ухода Килиана Мбаппе. ПСЖ уже начал переговоры с Мино Райолой, агентом Голанда.

"ПСЖ" готов предложить Холланд контракт на тех условиях, которые готовили для Килиана Мбаппе. Речь о соглашение по схеме 2+1 с самой высокой зарплатой в клубе.

Чтобы убедить Холанда, "ПСЖ" делает ставку на финансовые условия и потенциал клуба для завоевания трофеев. Однако неизвестно, убедят эти аргументы самого футболиста.

Эрлинг Холанд выступает за "Боруссию" Дортмунд начале 2020 года. В текущем сезоне он сыграл пять матчей, в которых забил семь голов.

По сообщению СМИ, в услугах футболиста также заинтересованы "МС", "МЮ", "Реал", "Бавария" и "Барселона".