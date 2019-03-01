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пятница, 01 марта 2019 13:14

Промоутер рассказал, состоится ли бой Усик - Поветкин

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Промоутер рассказал, состоится ли бой Усик - Поветкин
Усик может встретиться в ринге с россиянином Поветкиным. Фото: obozrevatel.com

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал переговорный процесс о поединке между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным.

"Переговоры продолжаются, но мы почти договорились. Думаю, что бой состоится. До сих пор не могу поверить, что Усик решил дебютировать в супертяжелом весе сразу на таком высоком уровне.

Поветкин - очень опасен, что доказал в бою с Энтони Джошуа.

Болельщики уже могут довольно потирать руки", – сказал Хирн ringpolska.pl.

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Бой Поветкин – Усик может пройти 18 мая в Чикаго.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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