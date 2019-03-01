Промоутер рассказал, состоится ли бой Усик - Поветкин

Усик может встретиться в ринге с россиянином Поветкиным. Фото: obozrevatel.com

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал переговорный процесс о поединке между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным.

"Переговоры продолжаются, но мы почти договорились. Думаю, что бой состоится. До сих пор не могу поверить, что Усик решил дебютировать в супертяжелом весе сразу на таком высоком уровне.

Поветкин - очень опасен, что доказал в бою с Энтони Джошуа.

Болельщики уже могут довольно потирать руки", – сказал Хирн ringpolska.pl.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик деклассирует Поветкина, - экс-чемпион мира

Бой Поветкин – Усик может пройти 18 мая в Чикаго.