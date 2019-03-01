Промоутер рассказал, состоится ли бой Усик - Поветкин

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал переговорный процесс о поединке между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным.
"Переговоры продолжаются, но мы почти договорились. Думаю, что бой состоится. До сих пор не могу поверить, что Усик решил дебютировать в супертяжелом весе сразу на таком высоком уровне.
Поветкин - очень опасен, что доказал в бою с Энтони Джошуа.
Болельщики уже могут довольно потирать руки", – сказал Хирн ringpolska.pl.
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Бой Поветкин – Усик может пройти 18 мая в Чикаго.
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