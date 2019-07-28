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воскресенье, 28 июля 2019 18:12

Президент "Реала" сорвал переход Бейла

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Президент &quot;Реала&quot; сорвал переход Бейла
бейл испортил отношения из тренером Зиданом

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл не перейдет в "Цзянсу Сунин".

Трансфер 30-летнего валлийца в китайский клуб сорвался из-за требований "Реала", желавшего выручить деньги за игрока, сообщает "Трибуна".

Президент мадридского клуба Флорентино Перес также заблокировал сделку, поскольку считает, что Бэйл, за которого в 2013 году заплатили 85 млн фунтов, слишком ценный футболист, чтобы отпускать его дешево.

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Бэйл ранее согласовал с "Цзянсу Сунин" 3-летний контракт на 22 млн евро в год. Трансферное окно в Китае закроется в среду.

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