Президент "Реала" "наехал" на Рауля и Касильяса

Президент "Реала" Флорентино Перес попал в громкий скандал.
В сеть слили аудиозаписи, где босс "сливочных" негативно отзывается о легендах клуба - Рауле и Икере Касильясе, сообщает Мarca.
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"Касильяс - не вратарь" Реала". Никогда им не был. Это была большая наша проблема. Есть огромная группа сторонников Касильяса. Они обожают его, защищают, но он большой аферист. Как и второй, Рауль. Два крупнейших мошенника в истории "Реала" - Касильяс и Рауль. Игроки эгоистичны, на них нельзя рассчитывать вообще. Тот, кто делает ставку на них, сильно ошибается. У меня ужасное мнение об игроках", - сказал Перес.
Рауль и Икер Касильяс являются рекордсменами клуба по собранным матчам за "Реал".
Рауль сейчас возглавляет молодежную команду "Реала" "Кастилью".
Икер Касильяс работает в испанской федерации футбола.
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