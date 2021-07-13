Президент "Реала" "наехал" на Рауля и Касильяса

Флорентино Перес возглавляет "Реал" уже 20 лет. Фото: Reuters

Президент "Реала" Флорентино Перес попал в громкий скандал.

В сеть слили аудиозаписи, где босс "сливочных" негативно отзывается о легендах клуба - Рауле и Икере Касильясе, сообщает Мarca.

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"Касильяс - не вратарь" Реала". Никогда им не был. Это была большая наша проблема. Есть огромная группа сторонников Касильяса. Они обожают его, защищают, но он большой аферист. Как и второй, Рауль. Два крупнейших мошенника в истории "Реала" - Касильяс и Рауль. Игроки эгоистичны, на них нельзя рассчитывать вообще. Тот, кто делает ставку на них, сильно ошибается. У меня ужасное мнение об игроках", - сказал Перес.

Рауль и Икер Касильяс являются рекордсменами клуба по собранным матчам за "Реал". Рауль сейчас возглавляет молодежную команду "Реала" "Кастилью". Икер Касильяс работает в испанской федерации футбола.